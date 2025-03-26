قنا تعلن موعد انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا عن موعد انطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2025، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 5 أبريل.

وتأتي الحملة في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية المال العام.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالثروة الحيوانية

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا: إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالثروة الحيوانية، وتسعى جاهدة لتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشيرًا إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة، بالإضافة إلى نشر التوعية بأهميتها ودورها في حماية الماشية، مناشدا المربين سرعة التعاون مع الفرق البيطرية واتباع التعليمات والإرشادات للحد من انتشار الأمراض وتحقيق حماية شاملة للثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، أنه سيتم تحصين الحيوانات باستخدام لقاحات الحمى القلاعية (الثلاثي المتعدد أو الثنائي) بالإضافة إلى لقاح الحمى القلاعية المدمج ولقاح حمى الوادي المتصدع، كما سيتم تطعيم العجول الصغيرة، بدءًا من عمر ثلاثة أشهر، بلقاح "النيموباك" مع لقاحات الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وإعطاؤها جرعات تنشيطية بعد شهر من الجرعة الأولى.

توفير اللقاحات اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة بقنا

وأضاف "يوسف" أن المديرية استعدت بشكل كامل لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة، مع إطلاق زيارات ميدانية لجميع قرى المحافظة لنشر التوعية الإرشادية حول أهمية التحصين، وأعراض هذه الأمراض، ومدى خطورتها على الثروة الحيوانية لذا تدعو محافظة قنا جميع مربي الماشية إلى الاستفادة من الحملة وضمان تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض الوبائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.