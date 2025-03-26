نزوح 4 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء أن أكثر من 4 آلاف عائلة فلسطينية أجبرت على النزوح قسرا من مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية المحتلة، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عملياته لليوم الـ59 على المخيمين.

نزوح 21 ألف فلسطيني من جنين ومخيمها بسبب العدوان الإسرائيلي

وأكدت وسائل الإعلام أن نحو 21 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من مدينة جنين ومخيمها جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية.

وتشهد المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية تصعيدا خطيرا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحديدا في محافظتي جنين وطولكرم.

تصاعد التوتر في الضفة الغربية وسط ستمرار العمليات الإسرائيلية

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على محافظة جنين لليوم الـ64 على التوالي، وعلى محافظة طولكرم ومخيمها لليوم الـ58 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ45، وسط تصعيد عسكري متواصل، وتعزيزات مكثفة، وعمليات تهجير قسري بحق السكان.

وقد شملت هذه العمليات اقتحامات واسعة النطاق وهدم منازل ومحلات تجارية واعتقالات جماعية وتهجير قسري للسكان، مما أثار موجة غضب واستنكار واسعة.

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