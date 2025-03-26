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أخبار مصر

عمل القاهرة: تسليم عقود عمل جديدة لعدد من الشباب

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت مديرية عمل محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء عن تسليم عقود عمل جديدة للشباب، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في القطاع الخاص.

وأكد سيد الشرقاوي مدير المديرية تسليم 6 عقود عمل لشباب من أبناء "المحافظة"،للعمل في شركة ديناميك، وذلك عن طريق مكتب تفتيش مصر الجديدة، وكذلك تسليم 5 عقود لذوي همم،للعمل في بنك وفا التجاري الدولي، عن طريق مكتب تفتيش شرق مدينة نصر، في إطار خطة الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، وتطبيق القوانين ذات الصلة.

وأوضح الشرقاوي أن توجيهات الوزير جبران محل تنفيذ، فيما يخص متابعة استلام تلك الفرص، والتأكد من تطبيق القانون، والحد الأدنى للأجور.

 

وشارك في فعاليات تسليم العقود، وكيل مديرية عمل القاهرة إسلام أحمد وقيادات مكتبي التفتيش وممثلي الشركات: أحمد هنيدي، وصفاء ربيع، وإيمان فرج، ورحاب عبده، وصابر سفينة، وآية فؤاد، ومروة محي، وعيد صالح، وهدير رجب، وسرية صادق، وممدوح سعيد.

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