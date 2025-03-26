ختام الدورة الرمضانية بتعليم الإسكندرية

شَهِد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية حفل ختام الدورة الرمضانية التي نظمها تعليم الإسكندرية بين منتخبات الإدارات التعليمية التسع.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية وإقامة وتنظيم المسابقات والدورات الرمضانية وإث

وأقيم الحفل الختامي على ملاعب مدرسة أميرة لطفي الرسمية لغات ببشاير الخير، وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية ومحمد السُّني رئيس مجلس الأمناء والعميد أيمن عبد الفتاح ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومحمد عبد المقصود رئيس مجلس أمناء غرب ومحسن جورج عضو مجلس أمناء المديرية ورضا متولي رئيس مجلس أمناء شرق ووكلاء الإدارات ومديري الخدمات التربوية وتوجيه عام التربية الرياضية ونخبة من موجهي التربية الرياضية ومديري المراحل التعليمية المختلفة بالإدارات وأولياء الأمور.

وقام مدير المديرية بتكريم الفرق الفائزة بالمركز الأول ( منتخب البنين، منتخب المعلمين، وكرة نسائية) بكأس البطولة وقميص لكرة القدم، كما تم تكريم أصحاب المركز الثاني بقمصان لكرة القدم.

حيث بدأت مراسم الحفل الختامي بطابور العرض والقرآن الكريم والسلام الوطني وعرض رمضاني لرياض الأطفال بالمدرسة المستضيفة والمباريات النهائية التي أقيمت بين منتخب إدارة وسط ومنتخب إدارة غرب.

وأسفرت عن فوز منتخب وسط بكأس البطولة، وأقيمت مباراة كرة القدم النسائية وأسفرت عن فوز منتخب العجمي بكأس البطولة فيما فاز منتخب الجمرك بالمركز الثاني، أما في المبارة النهائية لفريق المديرية وبرج العرب ففاز فريق برج العرب بكأس البطولة وكان المركز الثاني من نصيب ديوان المديرية.

وأكَّد مدير المديرية أن ممارسة الرياضة تنمي القدرات العقلية وترتكز على الأخلاق الرياضية وخلق المنافسة وبناء وتنمية شخصية الإنسان وتعزيز الثقة بالنفس وغرس وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن وتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق

ويحرص تعليم الإسكندرية على تقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية والفنية والرياضية سواء ورش عمل أو برامج تدريب أو معارض؛ وذلك لتنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، وخلق الدوافع التنافسية محليًا وعالميًا.

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