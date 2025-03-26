الأربعاء 26 مارس 2025
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اقتصاد

ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% عند مستوى 31933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 39606 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.19%  عند مستوى 13996 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.68% عند مستوى 8950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52%  عند مستوى 12341 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01%  عند مستوى 3328 نقطة.

تعاملات جلسة منتصف الأسبوع 

وتراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31761 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 39463 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13970 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12277 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3329 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية  بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.240 تريليون جنيه.

مؤشر البورصة الرئيسي 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31810 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39519 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13993 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12356 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.259 تريليون جنيه، لتربح نحو 11 مليار جنيه. 

مؤشر البورصة الرئيسي 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% عند مستوى 31933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 39705 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82%  عند مستوى 14048 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.85% عند مستوى 8998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69%  عند مستوى 12423 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09%  عند مستوى 3371 نقطة.

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