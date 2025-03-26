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رياضة

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

المنتخبات المتأهلة
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتي الآن

تصفيات كأس العالم، بدأ عدد من المنتخبات في حجز تذكرة التأهل والتواجد في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتنطلق منافسات كأس العالم المقبلة يوم 11 يونيو 2026، وتستمر المنافسات لمدة شهر تقريبًا، حيث تقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026.
 

وانطلقت التصفيات المؤهلة إلى المونديال في جميع القارات لتحديد المتأهلين إلى البطولة، والتي تقام  بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

وبدأت  تتضح ملامح المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، كما حجزت منتخبات أخرى بطاقات مباشرة في النسخة الـ23 من الحدث العالمي.

 

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
 

تأهلت منتخبات المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مباشر إلى كأس العالم بصفتها الدول المضيفة للبطولة.

كما تأهلت منتخبات اليابان وإيران عن قارة آسيا، ونيوزيلندا عن أوقيانوسيا، والأرجنتين عن قارة أمريكا الجنوبية.

 

عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 

تقام منافسات كأس العالم للمرة الأولى في 2026 بمشاركة 48 منتخبًا من قارات العالم المختلفة، تم توزيعها على النحو التالي علما بأن فيفا قرر خصم 3 مقاعد من إجمالي مقاعد أمريكا الشمالية في كأس العالم المقبلة، والتي ستشهد مشاركة 3 منتخبات فقط من التصفيات بسبب تنظيم الحدث العالمي في ثلاث من قارة أمريكا الشمالية وهم كندا وأمريكا والمكسيك .


مقاعد مونديال 2026 


أوروبا 16 مقعدًا
أفريقيا 9 مقاعد
آسيا 8 مقاعد
أمريكا الجنوبية 6 مقاعد
أمريكا الشمالية 6 مقاعد
أوقيانوسيا مقعد وحيد
(الملحق العالمي) مقعدان 

 

 

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تصفيات كأس العالم كاس العالم 2026 لمكسيك اليابان إيران نيوزيلندا الأرجنتين

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