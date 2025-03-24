منتخب نيوزيلندا يتأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه

كأس العالم 2026، تأهل منتخب نيوزيلندا، لنهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز 3-0 على كاليدونيا الجديدة، في المباراة النهائية بالدور الثالث من تصفيات قارة أوقيانوسيا.

وأحرز منتخب نيوزيلندا، أهدافه الثلاثة بالشوط الثاني، بأقدام لاعبيه مايكل بوكسال وكوستا بارباروزس وإليجاه جاست، في الدقائق 61 و66 و80.

وأصبحت نيوزيلندا، خامس المتأهلين لبطولة كأس العالم 2026، بعد الدول الثلاثة المستضيفة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأيضا المنتخب الياباني الذي انتزع أولى بطاقات قارة آسيا، الخميس الماضي.

وكان منتخب نيوزيلندا قد فاز في قبل النهائي على فيجي بنتيجة 7-0، بينما فازت كاليدونيا الجديدة على تاهيتي 3-0.

نيوزيلندا يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة

وستشارك نيوزيلندا في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، حيث خرجت من الدور الأول في المشاركتين السابقتين بمونديال إسبانيا 1982 وجنوب أفريقيا 2010.

ورغم خسارته، فإن منتخب كاليدونيا الجديدة لم يفقد الأمل في التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، بل سيخوض مرحلة الملحق العالمي من التصفيات الذي سيشارك به 6 منتخبات.

وتقام منافسات الملحق العالمي في مارس 2026 بمشاركة منتخب من كل من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، إضافة إلى منتخبين من قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

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