رئيس صرف الإسكندرية يتفقد محطة التنقية الشرقية لمتابعة أعمال التطوير

أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، جولة تفقدية في محطة التنقية الشرقية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمحطة، والتأكد من كفاءة المشروعات المنفذة وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المطلوبة.

وتعد محطة التنقية الشرقية من أكبر محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 800 ألف م 3 يوميًا، وتخدم نحو 4 ملايين نسمة، إذ تستقبل وتعالج ما يقارب 40% من مياه الصرف الصحي بالمحافظة، لتغطي بذلك مناطق شرق ووسط الإسكندرية.

وشملت الجولة تفقد مشروع الحراسات الخاصة بالمحطة، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والحماية، بالإضافة إلى متابعة أعمال المساحات الخضراء واللاند سكيب، التي تأتي في إطار تحسين البيئة المحيطة بالمحطة وتوفير مظهر حضاري متكامل.

وأكد "نافع" خلال الجولة أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المحطات ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن “أعمال التطوير التي تتم حاليًا بمحطة التنقية الشرقية تأتي في إطار خطة شاملة لرفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين والحفاظ على البيئة”.

وشدد "نافع" على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أن الشركة تواصل جهودها من أجل تطوير البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي بما يواكب التحديات والمتطلبات المستقبلية.

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