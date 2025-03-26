الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد محطة التنقية الشرقية لمتابعة أعمال التطوير

رئيس صرف الإسكندرية
رئيس صرف الإسكندرية يتفقد محطة التنقية الشرقية

أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، جولة تفقدية في محطة التنقية الشرقية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمحطة، والتأكد من كفاءة المشروعات المنفذة وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المطلوبة.

إحالة سائق سيارة صدم سايس في مدينة نصر للمحاكمة

نتائج الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026

وتعد محطة التنقية الشرقية من أكبر محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 800 ألف م 3 يوميًا، وتخدم نحو 4 ملايين نسمة، إذ تستقبل وتعالج ما يقارب 40% من مياه الصرف الصحي بالمحافظة، لتغطي بذلك مناطق شرق ووسط الإسكندرية.

وشملت الجولة تفقد مشروع الحراسات الخاصة بالمحطة، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والحماية، بالإضافة إلى متابعة أعمال المساحات الخضراء واللاند سكيب، التي تأتي في إطار تحسين البيئة المحيطة بالمحطة وتوفير مظهر حضاري متكامل.

وأكد "نافع" خلال الجولة أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المحطات ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن “أعمال التطوير التي تتم حاليًا بمحطة التنقية الشرقية تأتي في إطار خطة شاملة لرفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين والحفاظ على البيئة”.

وشدد "نافع" على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أن الشركة تواصل جهودها من أجل تطوير البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي بما يواكب التحديات والمتطلبات المستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمود نافع شركة الصرف الصحي الشرقية الاسكندرية

مواد متعلقة

3 اتهامات تحيل سايس تشاجر مع سيدة في مصر الجديدة لمحكمة الجنح

إحالة سائق سيارة صدم سايس في مدينة نصر للمحاكمة

البلدي بـ 105 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26-3-2025 بالفيوم

الأكثر قراءة

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

أخبار مصر: إنقاذ حلوان من حريق مدمر، تصريحات نارية لحسام حسن عن مصطفى محمد وعاشور، آخر تطورات فضيحة تسريب خطة ضرب الحوثيين

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

مصطفى محمد يعتذر لجهاز المنتخب عن اللفظ الخارج بعد تغييره أمام سيراليون

السيسي يشهد اليوم احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة

ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بعد إنتهاء الجولة السادسة

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

نتائج الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026

منوعات

المزيد

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

أمريكا تشهد أكبر موجة تفش للحصبة خلال 10 سنوات

الإسبريسو أخطرها وأفضلها المقطرة، طريقة تحضيرك لقهوتك تؤثر في صحة قلبك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 26-3-2025 ببداية التعاملات

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 26 رمضان 532 هـ، مقتل الخليفة العباسي منصور بن المسترشد

تفسير رؤية العيد في المنام وعلاقتها بالخير والسعادة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية