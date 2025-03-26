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حوادث

إحالة سائق سيارة صدم سايس في مدينة نصر للمحاكمة

احالة متهم، فيتو
احالة متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق سيارة ملاكي متهم بصدم سايس بشارع عباس العقاد بمدينة نصر مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة، للمحاكمة الجنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث في منطقة عباس العقاد.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بسايس مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة النيابة العامة

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