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رياضة

الأهلي يواجه زد استعدادًا لموقعة الهلال السوداني

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

الأهلي، يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، مباراة ودية أمام فريق زد ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة  الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب مارسيل  كولر في تجهيز علي معلول ويحيى عطية الله وياسر إبراهيم وأفشة وطاهر محمد طاهر.

وودّع  الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بالخسارة من طلائع الجيش أول أمس، الأثنين، بنتيجة 1 -3 حيث كانت الخسارة الثانية في البطولة بعدما سبق وخسر من إنبي في الجولة الأولى.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوادني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني. 

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

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