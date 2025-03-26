التفاصيل الكاملة للتحقيق في حريق رمسيس.. المعاينة: سلامة المباني المجاورة لمخزن المستلزمات الطبية.. الشهود يكشفون مفاجآت.. و4 قرارات للنيابة

تواصل نيابة الأزبكية التحقيق في حريق مخزن مستلزمات طبية مجاور لمبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس وأصدرت عدة قرارات وهي: انتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص ومعرفة الاسباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة واخلاء المباني المجاورة لمحل الحريق واستدعاء مالك المخزن لسماع اقواله.

معاينة المكان تكشف سلامة المباني المجاورة

وكشفت معاينة النيابة العامة لموفع الحريق ان النيران التهمت المخزن الذي تبلغ مساحته 500 متر، وسلامة جميع المباني المجاورة لمكان الحريق ولم يمتد إلي أي منها

الشهود يكشفون مفاجآت

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود وقالوا إن الحريق بدأ من أوراق ومخلفات متواجدة بجوار مخزن المستلزمات الطبية.

وأضاف الشهود أن أحد الأشخاص ألقى عقب سيجارة مشتعلة بالمخلفات المركونة بجوار مخزن المستلزمات الطبية والتي سرعان ما اشتعلت وامتدت إلى المكان الذي احترق

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بجوار مبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء فيما قام رجال المرور بتنظيم حركة السيارات لتيسر وصل سيارات الدفاع المدنى الى مكان البلاغ.

تفاصيل حريق رمسيس

من جانبه قال مصدر أمني، إن تصاعد الأدخنة ليس له علاقة بمبنى بريد رمسيس ولكن الحريق مصدره مخزن بجوار مبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس، وتم إخلاء المباني المحيطة حرصًا على سلامة المواطنين.

الحماية المدنية تنقذ هيئة البريد والمنطقة من جحيم النيران

ونجح رجال الحماية المدنية فى مكافحة الحريق ومنع خطر الامتداد الى المجاورات من بينها مبنى بريد رمسيس وكافة المنشأت الحيوية بمحيط الحريق، وانقذ رجال الاطفاء المنطقة من كارثة.

وانتقل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة الى مكان البلاغ لمتابعة أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمخزن أدوية تابع لاحدى الشركات بحي الأزبكية.

لجنة هندسية تعاين عقار رمسيس

من جانبه، أكد محافظ القاهرة، أن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات، وتقوم حاليًا بأعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

حريق مخزن أدوية على مساحة 500 متر فى رمسيس

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن أدوية يقع على مساحة 500 متر أسفل عقار مكون من 10 طوابق في 18 شارع نفق السبتية خلف مبنى هيئة البريد بحي الأزبكية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولو الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء النيران.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.