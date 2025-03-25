معاينة حريق رمسيس، تفحم مخزن مستلزمات طبية على مساحة 500 متر وسلامة جميع المباني المجاورة
كشفت معاينة نيابة الأزبكية لمكان حريق مخزن مستلزمات طبية مجاور لمبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس عن عدم وقوع إصابات بشرية
وأضافت المعاينة إن الحريق التهم المخزن الذي تبلغ مساحته 500 متر.
وأشارت المعاينة إلي سلامة جميع المباني المجاورة لمكان الحريق ولم يمتد إلي أي منها.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بجوار مبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء وتم إخماد الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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