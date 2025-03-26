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طب الأسنان بجامعة عين شمس تنظم ندوة عن فضل العشر الأواخر من رمضان

ندوة عن فضل العشرة
ندوة عن فضل العشرة الأواخر من رمضان

نظّمت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، اليوم، ندوة بعنوان “فضل العشر الأواخر من رمضان”، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وكريم البطوطي، عميد الكلية، وريهام مجدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

طب الأسنان بجامعة عين شمس تنظم ندوة عن فضل العشرة الأواخر من رمضان

حاضر في الندوة د. عبدالله سلامة، الواعظ بمشيخة الأزهر الشريف، الذي تناول في كلمته فضل العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، موضحًا أنها تعد فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، والإكثار من العبادة والدعاء، لما لها من بركة عظيمة، حيث تتضمن ليلة القدر، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: “تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان”.

 

كما استعرض د. سلامة أبرز الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة، ومنها الاعتكاف، الذي كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الذكر، والدعاء، وقيام الليل، وتعظيم العمل الخيري، وزيادة الصدقات.

شهدت الندوة حضورًا مكثفًا من طلاب وطالبات الكلية، الذين تفاعلوا مع محاورها، في أجواء إيمانية مميزة.

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