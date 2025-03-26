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ملفات وحوارات

جديد أزمة زيزو.. انفراجة مع الزمالك.. مجلس لبيب يغري اللاعب بعقد تاريخي.. والأهلي مازال يبحث عن حسم الصفقة

احمد سيد زيزو،فيتو
احمد سيد زيزو،فيتو

شهدت الأيام الماضية تطورات ساخنة على الساحة الرياضية، بشأن اقتراب أحمد سيد زيزو من التوقيع للنادي الأهلي، والمفاوضات القوية التي يجريها المارد الأحمر لضمه، إلى جانب محاولات الزمالك لتجديد عقد اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد زيزو، صاحب الـ 29 عامًا، مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب إلى أي اتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب، ما يمنحه حرية التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحالية.

خلاف زيزو مع ممدوح عباس

وسادت أزمة داخل أروقة نادي الزمالك، بسبب خلاف نشب بين أحمد  زيزو، وممدوح عباس رئيس مجلس الإدارة الأسبق، على هامش محاولات القلعة البيضاء، لتجديد عقد اللاعب.

 

وكشفت مصادر أن ملف تجديد عقد زيزو، الذي يقوده عباس، لا يسير على نحو جيد، إذ إن عباس يرفض رفضا قاطعا، تلبية مطالب والد زيزو وكيل أعماله، بالحصول على 10% من قيمة عقد زيزو الجديد، كعمولة.

فيما كشفت المصادر أن أعضاء لجنة التخطيط، وتحديدا حازم إمام،  تواصلوا خلال الساعات الماضية،  مع والد زيزو،  الذى أعرب عن ضيقه  من مهاجمة ممدوح عباس   له مع التأكيد  أن زيزو، لم يوقع   لأى نادى داخل او خارج مصر لكنه لم ينفى أن هناك مفاوضات متقدمة مع النادي الأهلي.

مجلس الزمالك، أرسل عرض رسمي  ، إلى  زيزو،  لتجديد التعاقد، مقابل 80 مليون جنيه فى الموسم،  بخلاف مقدم التعاقد البالغ ثلاثين  مليون جنيه  ، بشرط التوقيع لمدة ثلاثة مواسم  ، وليس موسمين مع التأكيد أن العرض لا يتضمن عمولة لوالده  بصفته وكيله، لكن هناك قرار غير معلن بمنح والد زيزو، عمولة لا تزيد على خمسة مليون جنيه.

ويطالب زيزو،  بالحصول على مستحقاته المتأخرة، التى تصل إلى 66 مليون جنيه موزعة ما بين 16 مليون جنيه مستحقات متأخرة وخمسين مليون جنيه بنود إضافية لكن الإدارة المالية أن المستحقات المتأخرة لا تزيد على 9 مليون جنيه.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك ستصدر خلال أيام قليلة بيانا شاملا حول مستقبل أحمد سيد زيزو.

وتابع المصدر: "إدارة الزمالك لن تسكت ولن تكون رد فعل لموقف زيزو،  ولكنها تنتظر الرد النهائي منه على آخر عرض والأمر ينتهي خلال أيام قليلة بعدها تم الاتفاق من جانب مجلس الإدارة على إصدار بيان والإعلان بشكل رسمي حتى ولو كان الأمر بعدم تجديد زيزو للفريق.

وواصل:"إدارة الزمالك ستكشف بالأرقام والتفاصيل آخر عرض لأحمد سيد زيزو  والتأكيد على أن المجلس لم يتأخر في هذا الملف والتمسك بالتجديد له".

 

رد فعل الزمالك

 

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة حاسمة خلال الساعات المقبلة أو عقب نهاية مباراة سيراميكا، المقررة يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي بطولة كأس مصر، وذلك لمناقشة تفاصيل العرض المقدم من إدارة الزمالك، والذي وصل إلى اللاعب عبر بريده الإلكتروني، بالإضافة إلى الحديث معه حول تحديات الفريق في الفترة المقبلة.

رد فعل الأهلي 

فيما قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن هناك جلسة مرتقبة ستجمع أحد مسؤولي النادي الأهلي مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم. 

 

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: هناك شبه اتفاق تم مع والد اللاعب ولكن زيزو لم يوقع على عقود اللعب للأهلي حتى هذه اللحظة ومن ثم نسعى خلال الجلسة المرتقبة للحصول على توقيع اللاعب. 

وأوضح أن ملف التفاوض مع زيزو يقوده أحد أعضاء مجلس إدارة النادي بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي يرغب في حسم الصفقة لتدعيم صفوف الأهلي في كأس العالم للأندية. 

 

رد رسمي على مفاوضات الأهلي


ورد أحمد سليمان، عضو مجلس الزمالك على دخول النادي الأهلي في مفاوضات رسمية من أجل ضم زيزو.

وقال «سليمان» في تصريحات إذاعية: «لم نتأخر في فتح ملف زيزو.. وأثق في بقائه مع الزمالك، لأن المسؤولين، وتحديدًا لجنة التخطيط للكرة، يبذلون قصارى جهدهم للإبقاء عليه».

 

حقيقة أنباء مفاوضات زيزو مع الأهلي
 

وتابع: «أنباء مفاوضات زيزو مع الأهلي قديمة ويتم تداولها منذ أكثر من عام ونصف، وأثق أن المسئولين عن ملف تجديد عقد زيزو ومنهم ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق قادرين على تجديد عقده».

وشدد سليمان على أن زيزو ضحّى بالعديد من العروض الخارجية، لذا لا بد من مراعاة طلبه الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا عند التفاوض معه.

واختتم حديثه قائلًا: "من الضروري أن يحصل زيزو على 70% من قيمة العروض التي تصله، وهي كثيرة ومغرية للغاية، لأنه لاعب كبير ويستحق ذلك".

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