نص أمر إحالة سائق تسبب في مصرع شاب بالسلام للجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة سائق ميكروباص بتهمة التسبب خطأ في وفاة شاب أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر إحالة المتهم ع. م "23 سنة " سائق، أنه في غضون فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة السلام أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاد مركبة آلية تحت تأثير المخدر محل الاتهام الأول، وقد ترتب على ذلك وفاة شاب على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم تسبب بخطأه في وفاة المجني عليه بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم حترازه وعدم اتباعه اللوائح والقوانين وإخلاله إخلالا جسيما بأصول مهنته "سائق" بأن قاد المركبة بسرعة وترتب على ذلك اختلال قيادته للسيارة واصطدامه بالشاب أثناء عبوره الطريق، وكان ذلك حال تعاطية مخدر مما نتج عنه حدوث إصابة سالف الذكر التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة إلى أقوال معاون مباحث قسم شرطة السلام الذي شهد بأن تحرياته دلت على أن المتهم كان يقود ميكروباص حال كونه متعاطيا لمادة مخدرة ولإهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح اصطدم بالمجني عليه مما تسبب بخطأه في إحداث إصابته التي اودت بحياته.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أنه بناء على قرار النيابة العامة بأخذ عينه بول ودم للمتهم فقد عثر بالعينة على نواتج الحشيش المخدر.

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