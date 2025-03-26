حجز طالب متهم بطمس اللوحات المعدنية لسيارة في الزاوية الحمراء
أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحجز طالب متهم بطمس اللوحات المعدنية لسيارته والتحفظ علي السيارة والتراخيص الخاصة بها لحين انتهاء التحقيق وكلفت المرور بإعداد تقرير مفصل عن حالة السيارة.
كانت كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بالقاهرة بطمس لوحاتها المعدنية، وضبط مرتكب الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية للسيارة قيادته بالقاهرة.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا