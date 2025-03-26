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حوادث

حجز طالب متهم بطمس اللوحات المعدنية لسيارة في الزاوية الحمراء

حجز متهم، فيتو
حجز متهم، فيتو

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحجز طالب متهم بطمس اللوحات المعدنية لسيارته والتحفظ علي السيارة والتراخيص الخاصة بها لحين انتهاء التحقيق وكلفت المرور بإعداد تقرير مفصل عن حالة السيارة. 

كانت كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بالقاهرة بطمس لوحاتها المعدنية، وضبط مرتكب الواقعة.


تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية للسيارة قيادته بالقاهرة.


وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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