طرح البرومو الأول لفيلم العيد "فار بـ٧ ترواح" وسليمان عيد جثة متنقلة (فيديو)

أفرجت الشركة العربية للسينما عن البرومو الأول لفيلم "فار بـ٧ ترواح"، المقرر طرحه في السينما أول أيام عيد الفطر المبارك.

كشف البرومو عن مفارقات كوميدية ضمن أحداث الفيلم، بسبب ظهور جثة غامضة يلعب الدور الفنان سليمان عيد في أماكن مختلفة بطريقة غير موقعة، مسببة الصدمة لشخصيات العمل، الذين يحاولون التخلص منها بطرق مختلفة.

كما ظهر في برومو فيلم "فار بـ٧ ترواح" إدوارد، دينا محسن (ويزو)، أحمد فتحي، عنبة، علاء مرسي، محمد لطفي، محمد رضوان، ليلى عز العرب، محمود حافظ، ندى موسى، وأوتاكا، والفيلم سيناريو وحوار محمد شيبا، وإخراج شادي علي.

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