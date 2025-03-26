الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يدعو بالشفاء العاجل لـ شيخ الأزهر

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فيتو
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توجه الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بخالص الدعاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالشفاء التام.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية:" اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تشفي شيخنا ووالدنا فضيلة الإمام الأكبر من كل علة وداء اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم اشفه شفاءً تامًا عاجلًا غير آجل، وارزقه الصحة والعافية، وبارك أنفاسه الشريفة للأزهر الشريف وللوطن المبارك وللأمة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. 

شيخ الأزهر يلغي اجتماعات بمكتبة المشيخة بناء على نصيحة من طبيبه

وأمس الثلاثاء ذكرت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اعتذر عن لقاءاته المقررة أمس بمكتبه بالمشيخة، بسبب إصابته بنزلة برد شديدة.

وأشارت المصادر إلى أن طبيبه المعالج أوصى بضرورة حصوله على راحة تامة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.

 

مفتي الجمهورية يطمئن على الحالة الصحية لشيخ الأزهر 

واطمأن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، على الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة، داعيًا الله عز وجل أن يمن عليه بتمام العافية والشفاء العاجل.

وأعرب فضيلة المفتي، عن خالص أمنياته لفضيلة الإمام بدوام الصحة والعافية، مؤكدًا مكانته العلمية والدعوية الرفيعة ودوره البارز في نشر الوسطية وخدمة قضايا الأمة.


وتضرع فضيلة المفتي إلي الله عز وجل بقوله: "اللهم يا رب العالمين اشف إمامنا الطيب وأقرَّ عيون محبيه برجوعه سالمًا معافى.. اللهم اجعل ما أصابه رفعة في درجاته، وتمحيصًا لذنوبه، وبشِّره بلطفك الخفي وخيرك العظيم.. اللهم ارزقه مزيدًا من التوفيق والهداية، وبارك في جهوده، واشرح صدره، واجعل راية الأزهر الشريف بقيادته خفَّاقةً تهدي الحائرين، وتنير الدروب للأجيال القادمة".

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الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية شيخ الأزهر الشريف مشيخة الأزهر مفتى الجمهورية

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