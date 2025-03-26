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رياضة

منتخب السنغال يفوز على توجو بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم

السنغال، فيتو
السنغال، فيتو

فاز منتخب السنغال على نظيره منتخب توجو بثنائية نظيفة في إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026  لقارة إفريقيا.


مباراة السنغال وتوجو

أحرز ثنائية منتخب السنغال باب سار وموسي نياكاتيه في الدقيقة 35 و67 

 

مباراة السنغال وتوجو

ويحتل منتخب السنغال المركز الثاني برصيد 12 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مواجهات وتعادل في ثلاثة لقاءات ويحتل منتخب توجو المركز الرابع برصيد 4 نقاط جمعهم من اربع تعادلات وتعرض لهزيمتين.

 

تفاصيل التأهل لكأس العالم 2026: (المجموعات الإفريقية)

توشارك 9 مجموعات في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، ويؤهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، بينما يتنافس أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني في مرحلة إضافية من التصفيات.

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تصفيات كأس العالم منتخب السنغال منتخب توجو

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