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رياضة

تصفيات كأس العالم، منتخب الجزائر يسحق موزمبيق بخماسية وينفرد بالصدارة (فيديو)

منتخب الجزائر، فيتو
منتخب الجزائر، فيتو

حقق منتخب الجزائر فوزًا عريضًا على ضيفه منتخب موزمبيق بنتيجة 5-1، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب الجزائر، محمد الأمين عمورة “هاتريك” وعيسى ماندي وجوان حجام، بينما أحرز جيني كاتامو هدف منتخب موزمبيق.

وبهذه النتيجة يفض منتخب الجزائر الشراكة مع موزمبيق ويرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، ويتجمد رصيد المنتخب الموزمبيقي عند النقطة 12 في المركز الثاني.

تشكيل الجزائر ضد موزمبيق 

حراسة المرمى: ألكسيس قندوز.

خط الدفاع: جوان حجام، ريان آيت نوري، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي.

خط الوسط: أحمد قندوسي، هشام بوداوي، فارس شايبي، رياض محرز، أمين جويري.

خط الهجوم: محمد الأمين عمورة.

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