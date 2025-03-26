تصفيات كأس العالم، منتخب الجزائر يسحق موزمبيق بخماسية وينفرد بالصدارة (فيديو)

حقق منتخب الجزائر فوزًا عريضًا على ضيفه منتخب موزمبيق بنتيجة 5-1، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب الجزائر، محمد الأمين عمورة “هاتريك” وعيسى ماندي وجوان حجام، بينما أحرز جيني كاتامو هدف منتخب موزمبيق.

وبهذه النتيجة يفض منتخب الجزائر الشراكة مع موزمبيق ويرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، ويتجمد رصيد المنتخب الموزمبيقي عند النقطة 12 في المركز الثاني.

تشكيل الجزائر ضد موزمبيق

حراسة المرمى: ألكسيس قندوز.

خط الدفاع: جوان حجام، ريان آيت نوري، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي.

خط الوسط: أحمد قندوسي، هشام بوداوي، فارس شايبي، رياض محرز، أمين جويري.

خط الهجوم: محمد الأمين عمورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.