في جنازة مهيبة، أهالي قنا يودعون الشيخ حسن عوض الدشناوي

وفي جنازة مهيبة دع أهالي الصعايدة بمركز دشنا شمال محافظة قنا الشيخ حسن عوض الدشناوي، قارئ القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، وسط حالة من الحزن والأسى، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته في حادث أليم مطلع الشهر الحالي.

أهالي قنا يودعون الشيخ الدشناوي

وكان القارئ الراحل تعرض مطلع الشهر الحالي لحادث سير أثناء عبوره الشارع إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد؛ حيث دهسته دراجة نارية، كان قائدها يقودها بسرعة جنونية ونقل على إثر الحادث إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وظل في غيبوبة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعت وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ حسن عوض الدشناوي، القارئ المعتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذي وافته المنية بمستشفى الشرطة بالعجوزة، بعد أيام من تعرضه لحادث أليم.

وتقدمت وزارة الأوقاف خالص تعازيها لأسرة الفقيد وأهله ومحبيه، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يربط على قلوبهم، ويخلفهم خيرًا في مصابهم، وأن يجعل ما قدّمه الفقيد في ميزان حسناته يوم القيامة.

والشيخ الدشناوي قارئ بالإذاعة والتليفزيون، وكان قارئ السورة بمسجد السيدة سُكينة بالقاهرة، وهو من أبناء مركز دشنا، بمحافظة قنا.

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