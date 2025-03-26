الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

في جنازة مهيبة، أهالي قنا يودعون الشيخ حسن عوض الدشناوي

جنازة شيخ قنا، فيتو
جنازة شيخ قنا، فيتو

وفي جنازة مهيبة دع أهالي الصعايدة بمركز دشنا شمال محافظة قنا الشيخ حسن عوض الدشناوي، قارئ القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، وسط حالة من الحزن والأسى، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته في حادث أليم مطلع الشهر الحالي.

 

أهالي قنا يودعون الشيخ الدشناوي

وكان القارئ الراحل تعرض مطلع الشهر الحالي لحادث سير أثناء عبوره الشارع إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد؛ حيث دهسته دراجة نارية، كان قائدها يقودها بسرعة جنونية ونقل على إثر الحادث إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وظل في غيبوبة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعت وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ حسن عوض الدشناوي، القارئ المعتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذي وافته المنية بمستشفى الشرطة بالعجوزة، بعد أيام من تعرضه لحادث أليم.

وتقدمت وزارة الأوقاف خالص تعازيها لأسرة الفقيد وأهله ومحبيه، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يربط على قلوبهم، ويخلفهم خيرًا في مصابهم، وأن يجعل ما قدّمه الفقيد في ميزان حسناته يوم القيامة.

والشيخ الدشناوي قارئ بالإذاعة والتليفزيون، وكان قارئ السورة بمسجد السيدة سُكينة بالقاهرة، وهو من أبناء مركز دشنا، بمحافظة قنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهالي الصعايدة الاذاعة والتليفزيون الشيخ حسن عوض الدشناوي الصعايدة حسن عوض الدشناوى شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات القومية ويشارك العاملين بفرشوط إفطارًا جماعيًا

محافظ قنا خلال تكرّيم الأمهات المثاليات: أنتن نماذج مشرّفة تضيء طريق الأجيال (صور)

تعليم قنا يعلن أسماء الفائزين في مسابقات العام الدراسي 2025 لرياض الأطفال

مصرع شاب سقط من أعلى كوبري في قنا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

دا بيمثل مصر، أول رد فعل من حسام حسن على اللفظ الخارج من مصطفى محمد

بث مباشر مباراة جنوب السودان والسودان في تصفيات كأس العالم

لازم يعتذر لشعب مصر، حسام حسن يكشف لأول مرة لـ"فيتو" سر استبعاد إمام عاشور من المنتخب

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

كريم حسن شحاتة: زيزو لن يجدد عقده مع الزمالك وهذه وجهته المقبلة

آية سماحة تكشف عن سبب هجومها على محمد صلاح

بعد ضبط المتهم، الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية في المنيا

منوعات

المزيد

نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

صانع نبيذ فرنسي يُنتج أكثر من نصف مليون زجاجة مزورة

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أدعية ليلة القدر من القرآن الكريم في اليوم الـ 26 رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية