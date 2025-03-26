نشرة أخبار مصر، السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الرئيس الصومالي، وتفاصيل الكاملة لعقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات

نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار البارزة في الشأن المحلي خلال الساعات الأخيرة الماضية نستعرضها معكم في السطور التالية:

التفاصيل الكاملة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات

حالة من الجدل سادت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول منشور يفيد بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات للسيطرة على ظاهرة الغش.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن جانبه كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم حسم الأمر بعد لدراسة أكثر من بعد منها كيفية تأمين اللجان وإدارتها داخل الجامعات بجانب كيفية التغلب على مشكلة بعد المسافات بالنسبة للجامعات الإقليمية تحديدًا، مؤكدا أنه هناك العديد من المقترحات تم طرحها ومناقشتها بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات والوزارات المعنية في الدولة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025.

وكشف مستند رسمى صادر من الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب لعمداء الكليات، عن موافقة الجامعة للمساهمة في امتحانات الثانوية العامة.



وردت الجامعة في مستند على المذكرة الواردة من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن التكليف بمساهمة الجامعات المصرية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في منع الغش بامتحانات الثانوية العامة المصرية والتي منها المساهمة في أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 بالأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية بالجامعات المصرية.

وأوضح الخطاب أنه تم عرض الموضوع على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة بتاريخ 19 مارس وتقرر التوصية بضرورة وضع جداول امتحانات الكليات فى موعد مناسب بحيث يكون آخر يوم للامتحانات بجميع الكليات يوم 2 يونيو المقبل.

السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الرئيس حسن شيخ محمود والشعب الصومالي

أكد الرئيس السيسي على تضامن مصر الكامل قيادة وشعبًا مع الرئيس الصومالي والشعب الصومالي الشقيق.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الصومالي د. حسن شيخ محمود.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على الاطمئنان على صحة الرئيس الصومالي، وذلك في أعقاب المحاولة الآثمة مؤخرًا لاستهداف موكبه خارج القصر الرئاسي بمقديشيو، مؤكدًا على تضامن مصر الكامل قيادة وشعبًا مع الرئيس الصومالي والشعب الصومالي الشقيق.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على إلتزام مصر بدعم مساعي الحكومة الصومالية والجيش الوطني الصومالي نحو مكافحة الإرهاب بمفهومه الشامل، والذي يتضمن الأبعاد الفكرية والإجتماعية والتنموية والأمنية، مشددًا على حرص مصر على استمرار الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة والمصالح المشتركة التي تربط بين البلدين.



الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية قد تمتد إلى المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد على فترات متقطعة يومى الخميس والجمعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يستمر الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة, ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا



ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:21

وزير العمل يكشف عن عدد أيام إجازات عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك،ويستحق العامل في هذه الحالة،بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد..

وأصدرت "الوزارة"،اليوم، كتابا دوريا،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك،وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل ".

وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.

وتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،داعيًا أن أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.

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