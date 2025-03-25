السيسي ورئيس الوزراء الإسباني يشددان على رفضهما العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة

شدد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسباني على رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في القطاع، مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء التوغل الإسرائيلي البري في القطاع، وحتمية إنفاذ المساعدات الإنسانية.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، وخاصةً التطورات الجارية في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وفي هذا السياق، شدد الرئيس ورئيس الوزراء الإسباني على رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في القطاع، مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء التوغل الإسرائيلي البري في القطاع، وحتمية إنفاذ المساعدات الإنسانية.



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