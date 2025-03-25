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جامعة الأزهر تحيل مبروك عطية للتحقيق، وفيتو تكشف موعد سماع أقواله

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية
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أحالت جامعة الأزهر الدكتور مبروك عطية، أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، إلى التحقيق على خلفية محتوى حلقات برنامجه "كلام مبروك".

ووفقًا لمصدر مطلع بالجامعة فقد تلقت الجامعة شكاوى متعددة من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى متابعتها للمحتوى الذي يقدمه عطية، ما دفعها لاتخاذ قرار بإحالته للتحقيق.

وأضاف المصدر لـ "فيتو" أن التحقيق مع الدكتور مبروك عطية سيكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك، كما أن العديد من أساتذة الأزهر ومنتسبي المؤسسة الدينية العريقة أبدوا استياءهم من مضمون البرنامج، معتبرين أن بعض ما يقدمه لا يتناسب مع مكانة أستاذ في الأزهر الشريف.

وأكد أن الجامعة ستستدعي مبروك عطية لسماع أقواله أمام لجنة التحقيق الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وذلك لتقييم محتوى برنامجه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

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