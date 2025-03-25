أخبار الاقتصاد اليوم، البورصة تخسر 9 مليارات جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع، ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب، رسوم جديدة على إنستاباي بدءا من أبريل 2025

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب مساء اليوم

سعر الذهب ، ترصد “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة أولا بأول وعلى مدار الساعة، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الجرام بنحو 25 جنيها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4890 جنيها “بيع“.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4280 جنيها “بيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3668 جنيها “بيع”.

السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا. وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًا.

العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.



وزير الاتصالات يبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر فى هذا المجال.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن هناك شراكة مثمرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلوميات فى ضوء التواجد القوى للشركات الامريكية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتزايد المستمر فى أعداد الشركات الأمريكية العاملة بالقطاع؛ معربا عن تطلعه للمزيد من الاستثمارات الأمريكية فى مختلف مجالات القطاع وفقا لمحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية.

ومن جانبها؛ أوضحت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر أن تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات له أهمية فى تعميق العلاقات بين البلدين فى ضوء اهتمام القيادة الأمريكية بتعزيز العلاقات الأمريكية المصرية؛ مشيدة بالتطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

شهد اللقاء تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال، حيث أبدت السيدة السفيرة ترحيبها بتعزيز التعاون فى هذا المجال.



كما تناول اللقاء محاور النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والجهود المبذولة للتعاون مع القطاع الخاص فى تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتم التطرق إلى المشاركة الفعالة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أنشطة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، حيث تم الاتفاق على تنظيم لقاءات متخصصة تجمع بين المسؤولين من الجانبين المصرى والأمريكى لتعزيز التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأمريكية فى مصر، بالاستفادة من الكفاءات المصرية الشابة.

كذلك تم الإشارة إلى زيارة الدكتور عمرو طلعت إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2023، والتى شهدت مباحثات مثمرة لتعزيز التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين.

رسوم جديدة على إنستاباي بدءًا من أبريل 2025



أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة. كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت الشبكة التزام "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.

والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي تطبيق "إنستاباي" قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.

يبحث العديد من العملاء عن طريقة للتصرف حال فقدان رقم المرور على تطبيق انستاباي، وأوضح مسئولون تطبيق انستاباي أن الحل من خلالها اتباع عدة خطوات عبر إدارة الحسابات.

وتشمل قائمة الحلول للعملاء حال فقدان ونسيان رقم المرور على تطبيق إنستاباي ما يلي:

اضغط على الحساب الذي تريد الذي تريد إعادة ضبط الرقم السري الخاص به

إضغط على إعادة ضبط/ إلغاء حظر رقمك السري (IPN PIN)

أدخل بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك والرقم السري الخاص بها

سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة بها كلمة السر لمرة واحدة OTP

أدخل OTP

قم بتعيين رقم سري IPN PIN جديد

قم بتأكد الرقم السري IPN PIN.

تراجع سعر الدولار فى البنوك المصرية بختام حركة التعاملات

سعر الدولار اليوم، يقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار لحظيًّا

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية:

سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تراجعا مساء اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، بنحو 3 قروش بحسب آخر تحديث في البنك المركزي المصرى.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.51 جنيها للشراء.

- 50.64 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.52 جنيها للشراء.

- 50.62 جنيها للبيع.



سعر الدولار في بنك قطر

- 50.52 جنيها للشراء.

- 50.62 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.52 جنيها للشراء.

- 50.62 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.52 جنيها للشراء.

- 50.62 جنيها للبيع.



انخفاض أسعار الفراخ اليوم



أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 106.7 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 96 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 129.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 94 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 88 جنيهًا إلى 89 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

مصادر: بنك مصر يدرس خفض الفائدة على الشهادات المحلية

كشفت مصادر خاصة عن اتجاه بنك مصر لدراسة خفض الفائدة على الشهادات التي يصدرها بالعملة المحلية.

وأوضحت المصادر أنه يجري بجدية الاستعداد لاتخاذ قرار نحو تخفيض العائد علي الشهادات التي تصدر بالجنيه في بنك مصر خلال الفترة الحالية

يقدم بنك مصر عددا من شهادات الادخار المتنوعة خلال عام 2025، وبما يتناسب مع رغبات العملاء.

وتضم قائمة شهادات الادخار في بنك مصر 2025 ما يلي ؛

أنواع شهادات الادخار بالعملة المحلية:

شهادة طلعت حرب

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين /أجانب )

مدة الشهادة: 12 شهرًا

الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا أو فى نهاية المدة

يمكن استرداد قيمة شهادة الادخار أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة (الإصدار مجانًا لفترة محدودة لبطاقات الجولد/التيتانيوم /البلاتينيوم)

يمكن شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكى BM online وماكينات الصراف الآلى ATM الخاصة ببنك مصر



شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

عائد (شهري-ربع سنوي_سنوي) بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

شهادة القمة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة



انخفاض الضاني وارتفاع الكندوز

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 420.2 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 388.2 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، انخفضت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو جنيه، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 416.3 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم انخفاضًا يقدر بجنيه في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 385.1 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.



البورصة تخسر 9 مليارات جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع



تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31761 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 39463 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13970 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12277 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3329 نقطة.





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