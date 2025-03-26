طوارئ فى «الموسيقيين».. النقيب غاضب من تسريب القرارات ويحذر من “المرتزقة”.. وحملات على الخيم الرمضانية

دخلت نقابة المهن الموسيقية، خلال الساعات الماضية، فى صراعات وصدامات مستمرة، وهو ما جعلها على صفيح ساخن، نتيجة صدور وتسريب بعض القرارات الخاصة بالاجتماعات السرية للنقابة قبل الإعلان عنها، وهو ما دفع الفنان مصطفى كامل لعقد اجتماع طارئ، داخل أروقة النقابة مع جميع الأعضاء، لبحث أزمة المطربين أصحاب الأحكام القضائية، وذلك لما نُشر فى الأيام الماضية عن سحب التصاريح الغنائية منهم ومنعهم من الغناء.

وكشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية عن السر الحقيقى لغضب الفنان مصطفى كامل، بخلاف تعنيف الأعضاء داخل الغرف المغلقة، لما حدث طوال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التشديد على رصد مخالفات الخيم الرمضانية، وتغريم جميع المطربين المخالفين للوائح وقرارات النقابة.

وقال المصدر إن الفنان مصطفى كامل يعقد طوال الفترة الماضية اجتماعات مستمرة، من خلال المكالمات الهاتفية مع الأعضاء أو الحضور بمقر النقابة، وذلك من أجل الحديث عن إيقاف الفنان سعد الصغير لتنفيذ أحكام قضائية ضده، بالإضافة إلى حمو بيكا وعصام صاصا، الذين قاموا بتنفيذ مدة حبسهم، نتيجة صدور أحكام فى قضايا مختلفة، منها القتل العمد، وأخرى تتعلق بشيكات وحمل سلاح أبيض.

وأكد الفنان مصطفى كامل أن جميع القرارات التى تصدرها النقابة تأتى بعد بحث واجتماعات مع الأعضاء، من أجل الحفاظ على هيبة النقابة ومكانتها داخل المجتمع المصري، مشددًا على أزمة تسريب قرارات الاجتماعات السرية خارج النقابة قبل صدورها، قائلًا: «لا يجب أن تفسد النقابة من أجل مرتزقة يريدون هدم ما فعلناه لأغراض شخصية، الجميع يعلم من أين تأتى ومن هم الذين يريدون العودة للخلف».

أما بشأن تسريب القرارات، قال الفنان مصطفى كامل إن جميع الاجتماعات سيتم تسجيلها بالصوت والصورة، ومناقشة كافة الملفات أمام الجميع، حرصًا على الشفافية، ولكنه شدد على أنه لا يجب الإعلان عن القرارات من أعضاء النقابة دون العودة إليه، مع التأكيد على إعلان القرارات من خلال المركز الإعلامى للنقابة، مشيرًا إلى أن من يخالف تلك القرارات سيتم تغريمه ماليًا وسيقع تحت المساءلة القانونية على الفور من خلال الشئون القانونية للنقابة.

وعن الخيم الرمضانية وما يحدث داخلها، قرر تشكيل لجنة خاصة من النقابة، من أجل التواجد فى هذه الخيم ودخولها بشكل مفاجئ لمعاقبة المخالفين من المطربين. ومن المقرر أن تصل الغرامات المالية إلى 250 ألف جنيه، وفى بعض الحالات يتم وضع المطرب أو المطربة تحت المساءلة القانونية وسحب التصريح السنوى أو اليومي، سواء كان مطرب مهرجانات أو شعبي.

أما عن المطربين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرًا بعد انتهاء مدة حبسهم، فمن المقرر منح النقابة مهلة قصيرة لتجديد عضويتهم وضبط أوضاعهم، بالإضافة إلى عقد جلسة معهم، من أجل توجيه العديد من النصائح والتشديد على احترام المجتمع المصرى وعدم الخروج عن النص فى حفلاتهم، وأكد كامل أن الأحكام القضائية التى صدرت ضدهم ليس لها علاقة بقضايا الشرف أو إهانة الفن المصري، لذلك لهم الحق فى ممارسة عملهم كمطربين بشكل طبيعي.

وطلب «كامل» من الأعضاء مناقشة تأسيس دورات داخل النقابة، من أجل تأهيل المطربين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح، وتقديم كافة المساعدات من أجل الارتقاء بالفن المصري. مشيرًا إلى أن هناك قرارات من المقرر أن تصدر بشأن مطربى الراب وشعبة المهرجانات للحد من الإسفاف فى الأغانى التى يتم طرحها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب، والتى يتناول المطربون فيها موضوعات ليس لها علاقة بالفن المصري. بالإضافة إلى منع استخدام الأسلحة البيضاء فى الكليبات التى تشوه الفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.