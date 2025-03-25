في أول بث مباشر من مسجد التليفزيون، أحمد نعينع يؤم الصلاة بحضور المفتي

في أول بث مباشر بمسجد التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، بعد تسميته باسم الإمام الليث بن سعد، أدي مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني صلاة العشاء والتراويح بالمسجد، وذلك بمناسبة العيد ٦١ لإذاعة القرآن الكريم، وقام بإمامة المصلين القارئ الشيخ أحمد نعينع.

وتحتفل إذاعة القرآن الكريم اليوم بعيدها الـ 61، ويتضمن الحفل الذي يقام بمبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، تكريم عدد من رواد الإذاعة.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي حققته إذاعة القرآن الكريم الشهيرة باسم (إذاعة ال ٧٠ مليون مستمع).

وأضاف: سعداء بتشريف فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد والذي يلقي كلمة بهذه المناسبة، كما يشارك فضيلته في تكريم الرواد.

ذكرى تأسيس إذاعة القرآن الكريم

يذكر أن إذاعة القرآن الكريم بدأت البث في ٢٥ مارس عام ١٩٦٤، وعبر عقود انطلاقها نجحت الإذاعة في تقديم عمالقة القراء، الذين قادوا المدرسة المصرية في التلاوة تجويدًا وترتيلًا، لتصبح لاحقًا واحدة من أكثر الإذاعات استماعًا علي مستوي العالم.

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