الثلاثاء 25 مارس 2025
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عيدك احلى بدون تدخين

عيدك أحلى بدون تدخين، مبادرة لمكافحة الإدمان فى سوهاج

عيدك احلى بدون تدخين
عيدك احلى بدون تدخين

أطلقت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة سوهاج وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مبادرة «أهلا بالعيد بدون تعاطى وتدخين.. عيدك احلى بدون تدخين وتعاطى.. كل ساعة إدمان تبعدك عن أسرتك أيام»، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.


تأتي تلك المبادرة في إطار المرحلة الجديدة من حملة " أنت أقوى من المخدرات " التي تنفذها محافظة سوهاج بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى باستهداف جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية والميادين العامة بمراكز المدن والقرى والنجوع بنطاق المحافظة للتوعية من مخاطر الإدمان وتعاطى المواد المخدرة وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» وشرح دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية التابعة والشريكة.


وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبى،بالحدائق والمتنزهات والميادين العامة، وأماكن تواجد الأطفال والأسر، مثل ساحات صلاة العيد، وذلك على مدار أيام عيد الفطر والتشديد على ضرورة تجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون، ورفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو يتعاطون المخدرات، وتنظيم فعاليات في الحدائق العامة والمنتزهات .

 

ويأتي ذلك تحت اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، واستمرارًا لتنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية،  من المخدرات " والتي تنفذها محافظة سوهاج بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى باستهداف جميع الأجهزة .

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