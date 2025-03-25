محافظ سوهاج يبحث استعدادات استقبال عيد الفطر

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والشركات.





محافظ سوهاج يبحث استعدادات لاستقبال عيد الفطر ويناقش الملفات التي تهم المواطنين

وبدأ الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، ثم التصديق على محضر الجلسة السابقة، وقد ناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، والإجراءات المتخذة من جميع الجهات التنفيذية والأمنية.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موجها بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.



كما وجه "سراج" برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد، مؤكدا أيضا على ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس لنقل الركاب، بنطاق المحافظة، ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة لضمان انتظام حركة النقل، على أن يتم بكل وحدة محلية تعيين نائب لمتابعة المواقف بالتنسيق مع المرور.



كما أكد على تشديد الرقابة على الحدائق العامة، والملاهي الخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على سلامتهم، على أن يتم تشكيل لجان من المحافظة ومديرية الري، والمسطحات المائية للمرور على كافة المراسي والعبارات بأنواعها للتأكد من التراخيص وسلامتها.



وأكد محافظ سوهاج على رفع درجة الاستعداد بقطاع الصحة والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، والتأكد من وجود الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية في مواقعهم وفي مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

واستعرض وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية خطة كل جهة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أشار الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف إلى تخصيص 209 ساحة بالإضافة إلى المساجد المعتمدة بنطاق المحافظة لأداء صلاة العيد، مع التأكيد على توفير إمام وإمام احتياطي لكل ساحة، والالتزام بوقت وموضوع خطبة العيد.

وبالنسبة لمديرية الصحة أكد الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية على توافر المخزون من الأدوية والأمصال وأكياس الدم، وفرق التدخل السريع بالمستشفيات، وفرق الطوارئ، بالإضافة إلى تفعيل غرفة الأزمات الرئيسية بالمديرية وربطها مع غرفة عمليات المحافظة، والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى تكثيف التواجد في الأماكن الحرجة مثل الاستقبال، والطوارئ والعمليات.



فيما أشار الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين إلى انتهاء المديرية من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم توفير كميات كافية من السلع التنموينة، لافتا إلى دعم بطاقات التموين بسوهاج بمبلغ 50 مليون جنيه، كسلع إضافة على بطاقات التموين، مؤكدا على تكثيف الحملات التموينية، وفرض الرقابة على الأسواق والمحلات، وأماكن تداول السلع الغذائية، وتكثيف الجهود للحد من ظاهرة انتشار الألعاب النارية، مشيرا إلى ضبط 96 ألف قطعة ألعاب نارية بالتنسيق مع الوحدات المحلية.



وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضبط الأسواق والقضاء على ظاهرة إنتشار الألعاب النارية، ومراقبة المخابز، ومحطات الوقود للتأكد من توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك.



ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن المديرية شنت العديد من الحملات اليومية، أسفرت عن ضبط أكثر من ألف كيلو من الأسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى عمل المجازر بصورة طبيعية خلال أيام العيد.



فيما أشار اللواء أحمد عزت مدير إدارة الحماية المدنية إلى تعزيز الخدمات خلال أيام العيد، واستعداء عدد إضافي من القوات وجاهزية غرفة الأزمات وربطها مع جميع الجهات المعنية، بينما أكد مسئولي المرور على التواجد بالشوارع والميادين على مدار اليوم، وتفعيل غرفة العمليات، والعمل على تحقيق السيولة المرورية.



تطرق الاجتماع كذلك لمناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات " التقنين، والتصالح، والموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ووجه المحافظ رؤساء المدن بسرعة تنفيذ الإزالات بالتعاون مع الجهات الأمنية، ولجان التقنين، على أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وفي إطار اهتمام الدولة وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وجه المحافظ برفع كفاءة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية شكلا ومضمونا، وزيادة أعداد شبابيك تقديم الخدمة لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرا إلى المرور المفاجئ على كافة المراكز التكنولوجية عقب إجازة عيد الفطر المبارك.



تناول الاجتماع أيضا مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة حيث تم تنفيذ 80% منها، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة تنفيذ المشروعات والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.



تناول الاجتماع مناقشة ضوابط تطبيق الهوية البصرية لمحافظة سوهاج خلال أعمال التطوير والتجميل بمختلف مراكز المحافظة، وأكد المحافظ أن تنفيذ أعمال الهوية البصرية يعد مسئولية مجتمعية تتطلب تعاون الجميع، موجها بتنفيذ الرسومات المعتمدة على الأتوبيسات، وسيارات الميكروباص، وسيارات المدارس الخاصة، فضلا عن متابعة أعمال التجميل بالشوارع والميادين التي تم اختيارها لتنفيذ الهوية البصرية.

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