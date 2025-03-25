بث مباشر مباراة جنوب السودان والسودان في تصفيات كأس العالم، حيث يلتقي منتخب السودان نظيره ومنافسه جنوب السودان، في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

بث مباشر السودان مع جنوب السودان

ويخوض منتخب السودان مباراة جنوب السودان، بهدف تعزيز صدارته للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في المقابل يطمح منتخب جنوب السودان بتحقيق فوز تاريخي على جاره ومنافسه السودان.

موعد مباراة السودان وجنوب السودان



تقام مباراة السودان وجنوب السودان، الثلاثاء في الجولة السادسة لتصفيات كأس العالم 2026 ومن المقرر أن تنطلق مواجهة السودان ضد جنوب السودان، على ملعب شهداء بنينا في ليبيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السودان وجنوب السودان



وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، كما سيتم بث مباراة السودان ضد جنوب السودان عبر قناة SSC 1HD.

ويعتلى المنتخب السوداني صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بينما يأتي منتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 9 نقاط وتوغو بـ4 نقاط وموريتانيا بنقطتين وجنوب السودان بنقطتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.