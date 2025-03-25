السيسي، ملتزمون بدعم مساعي الحكومة الصومالية والجيش الوطني نحو مكافحة الإرهاب

أكد الرئيس السيسي على إلتزام مصر بدعم مساعي الحكومة الصومالية والجيش الوطني الصومالي نحو مكافحة الإرهاب بمفهومه الشامل، والذي يتضمن الأبعاد الفكرية والاجتماعية والتنموية والأمنية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الصومالي د. حسن شيخ محمود.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على الاطمئنان على صحة الرئيس الصومالي، وذلك في أعقاب المحاولة الآثمة مؤخرًا لاستهداف موكبه خارج القصر الرئاسي بمقديشيو، مؤكدًا على تضامن مصر الكامل قيادة وشعبًا مع الرئيس الصومالي والشعب الصومالي الشقيق.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على إلتزام مصر بدعم مساعي الحكومة الصومالية والجيش الوطني الصومالي نحو مكافحة الإرهاب بمفهومه الشامل، والذي يتضمن الأبعاد الفكرية والاجتماعية والتنموية والأمنية، مشددًا على حرص مصر على استمرار الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة والمصالح المشتركة التي تربط بين البلدين.



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