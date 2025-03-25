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استخراج 3 أحجار ريموت من معدة مريض بمعهد الكبد فى المنوفية

استخراج 3 أحجار ريموت
استخراج 3 أحجار ريموت من معدة مريض بمعهد الكبد فى المنوفية

نجح فريق طبي متخصص بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، في استخراج ثلاثة أحجار ريموت مغلفة بالسلوفان من معدة مريض عانى من وجودها لمدة عام ونصف.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أسامة حجازي، عميد المعهد، والدكتور أحمد عطية، المدير التنفيذي للمعهد، الدكتور محمد عقل، رئيس قسم طب الكبد.

معهد الكبد ينجح فى استخراج 3 أحجار ريموت من معدة مريض بالمنوفية

وقد تردد المريض على العديد من المستشفيات الأخرى، حيث فشلت محاولات استخراج الأجسام الغريبة نظرًا لصعوبة الحالة، وتم إجراء منظار للمعدة بمعهد الكبد، وتمكن الفريق الطبي من استخراج الأحجار بنجاح ودون أي مضاعفات خلال عشر دقائق فقط.


وقد كان البديل في حال فشل المنظار هو إجراء عملية استكشاف جراحي للبطن، وهي عملية مكلفة جدًا من الناحيتين المادية والصحية على المريض.


وضم فريق العمل كلا من عصام الشيمي، استاذ دكتور طب الكبد والجهاز الهضمي، وتامر سمير، استشاري طب الكبد والمناظير، وأحمد سمير، مدرس مساعد طب الكبد، كما شارك من قسم التخدير محمد غانم، مدرس مساعد قسم التخدير بالإضافة إلى فريق التمريض بالمعهد.

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