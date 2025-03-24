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على غرار المطرية، المنوفية تنظم أكبر مائدة إفطار تتسع لآلاف الأشخاص

المنوفية تنظم أكبر
المنوفية تنظم أكبر إفطار شعبى

نظمت مدينة الشهداء أكبر مائدة إفطار شعبى بمحافظة المنوفية، بحضور 8 الاف أسرة فى الساحة الشعبية وسط أجواء من البهجة والسعادة التى سيطرت على وجوه الأهالى.

المنوفية تنظم أكبر حفل افطار 

وأعد المنظمون سفرة لكل أسرة قبل أن يتم توزيع الوجبات والحلوى على الأهالى على ان يتم إختتام حفل الإفطار بتكريم حفظة القرآن الكريم من أهالى مدينة الشهداء وتوزيع رحلات عمرة على الفائزين.

واشتملت كل وجبة على أرز وقطع كفتة ودجاج كما تم توزيع الحلوى على والمشروبات على الأهالى بعد الإفطار.

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حفظه القران الكريم محافظة المنوفية تكريم حفظة القران المنوفية

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