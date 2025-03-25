محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث انقلاب ميكروباص أسفر عن إصابة مصريين وسودانيين

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تداعيات الحادث المؤلم الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، في اتجاه أسيوط، حيث أدى إلى انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر عن إصابة 11 من الأشقاء السودانيين واثنين من المواطنين المصريين، بالإضافة إلى وفاة سيدة سودانية.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثة السيدة المتوفاة إلى مستشفى أخميم المركزي.

وأعرب محافظ سوهاج عن تعازيه لأسرة الفقيدة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف جهود تقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء. كما وجه بتنسيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المتضررين من الحادث، مع متابعة تطورات الحالة الصحية لهم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة الدائم بسلامة المواطنين وتوفير كافة سبل الرعاية الطارئة في مثل هذه الحالات.

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