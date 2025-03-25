الثلاثاء 25 مارس 2025
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محافظات

مصرع سائق وإصابة 13 سودانيا في حادث مكروباص بسوهاج

حادث
حادث

لقى سائق مصرعه وأصيب 13 آخرين سودانيين كانوا يستقلون مكروباص قادمين من محافظة أسوان متجهين إلى محافظة القاهرة على الطريق البحر الأحمر دائرة مركز أخميم بسوهاج وتم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزى والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

مصرع سائق وإصابة 13 آخرين سودانيين فى حادث مكروباص بسوهاج 

 تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج بلاغا من أدارة النجدة تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة مكروباص قادمة من محافظة أسوان متجها الى القاهرة اختلت عجلة القيادة بيده السائق على طريق الصحراوى سوهاج البحر الاحمر الكيلو 60 اتجاه أسيوط دائرة مركز أخميم 

 

ونتج عن مصرع وائل محمود حسن  يقيم دائرة مركز أخميم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم وإصابة 13 أخرين وهم كلا من على أحمد عثمان65 عاما، سوداني الجنسية وعوني على أحمد، 50 عاما مصابا باشتباه كسر باليد اليمني وكدمات، ومحمد رفعت حسين، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم وعادل أبو القاسم إبراهيم مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد السيد مصطفى، وآلاء أحمد خالد، وإبراهيم آدم أبو القاسم وابتسام رفعت أحمد حسين ومصطفى سيد أحمد، ومحمد عثمان عبدالقادر، وجميعهم من الخرطوم جمهورية السودان مصابين بكدمات وجروح متفرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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