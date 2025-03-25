تشكيل منتخب مصر للشباب أمام الإمارات الأولمبي

منتخب الشباب،أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، بقيادة المدير الفني الكابتن أسامة نبيه، عن تشكيل الفريق لمواجهة منتخب الإمارات الأولمبي، في ثالث مبارياته الودية الدولية خلال معسكره المقام في الدوحة، والذي يجمعه بمنتخبات أولمبية قوية أبرزها قطر والإمارات وكرواتيا، مواليد 2001 و2003.



ويخوض منتخب مصر للشباب، مواليد 2005، هذه التجارب القوية ضمن استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل حتى 18 مايو المقبلين، وهي البطولة التي ستمنح المنتخبات المتأهلة فرصة المنافسة في كأس العالم للشباب في تشيلي.



وتُعد المواجهة أمام المنتخب الإماراتي الأولمبي محطة مهمة لاختبار جاهزية لاعبي الفراعنة الشباب، خاصة أن المنافس يمتلك خبرات متقدمة مقارنة بمنتخب مصر، ما يعزز من الفوائد الفنية والتكتيكية لهذه التجربة.

تبدأ مباراة اليوم فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الدوحة

تشكيل منتخب الشباب أمام الإمارات

وضم التشكيل كلا من احمد وهب فى حراسة المرمى ومحمد سمير وبلال موسي واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي.. احمد كاباكا ومهند محمد ومؤمن شريف وعمرو خالد ومحمد عبد الناصر وسوني احمد.. وعلى دكة البدلاء: عبد المنعم تامر واحمد منشاوي فى حراسة المرمي ويوسف عبد الحفيظ ومحمد أشرف مرازيق وسيف عصام ومحمد السيد واحمد وحيد واحمد أبو الفتح ومحمد عبد الله وعمر خضر ومحمد جمال وكريم سعيد

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