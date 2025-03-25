الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل منتخب مصر للشباب أمام الإمارات الأولمبي

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

منتخب الشباب،أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، بقيادة المدير الفني الكابتن أسامة نبيه، عن تشكيل الفريق لمواجهة منتخب الإمارات الأولمبي، في ثالث مبارياته الودية الدولية خلال معسكره المقام في الدوحة، والذي يجمعه بمنتخبات أولمبية قوية أبرزها قطر والإمارات وكرواتيا، مواليد 2001 و2003.

ويخوض منتخب مصر للشباب، مواليد 2005، هذه التجارب القوية ضمن استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل حتى 18 مايو المقبلين، وهي البطولة التي ستمنح المنتخبات المتأهلة فرصة المنافسة في كأس العالم للشباب في تشيلي.

وتُعد المواجهة أمام المنتخب الإماراتي الأولمبي محطة مهمة لاختبار جاهزية لاعبي الفراعنة الشباب، خاصة أن المنافس يمتلك خبرات متقدمة مقارنة بمنتخب مصر، ما يعزز من الفوائد الفنية والتكتيكية لهذه التجربة.

تبدأ مباراة اليوم  فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الدوحة

تشكيل منتخب الشباب أمام الإمارات

وضم التشكيل كلا من احمد وهب فى حراسة المرمى ومحمد سمير وبلال موسي واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي.. احمد كاباكا  ومهند محمد ومؤمن شريف وعمرو خالد ومحمد عبد الناصر وسوني احمد.. وعلى دكة البدلاء: عبد المنعم تامر واحمد منشاوي فى حراسة المرمي ويوسف عبد الحفيظ ومحمد أشرف مرازيق وسيف عصام ومحمد السيد واحمد وحيد واحمد أبو الفتح ومحمد عبد الله وعمر خضر ومحمد جمال وكريم سعيد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب مصر للشباب مواليد 2005 منتخب الإمارات الأولمبي أسامة نبيه بطولة امم افريقيا للشباب تحت 20 سنة

مواد متعلقة

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات ببطولة قطر الدولية

رغم الخسارة، علاء نبيل يشيد بتجربة منتخب الشباب أمام كرواتيا الأولمبي

منتخب الشباب يخسر 3-2 أمام كرواتيا الأولمبي

منتخب الشباب يتعادل أمام قطر الأولمبي 1/1 (فيديو)

الأكثر قراءة

رسوم جديدة على إنستاباي بدءًا من أبريل 2025، اعرف التفاصيل

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتؤيد قرارات رابطة الأندية

مصدر يكشف أسباب رفض اللجنة الأولمبية لـ شكوى الأهلي

محمد صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم منتخب مصر أمام سيراليون

تحرك جديد من الأهلي بعد قرار اللجنة الأولمبية برفض شكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية

تصل لـ 33 مئوية بالقاهرة، الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الأربعاء

المجددون، الحاكم النيسابوري المحدِّث مُحبُّ آل البيت

سؤال غير متوقع من محمد رمضان يمنح امرأة 100 ألف جنيه (فيديو)

منوعات

المزيد

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

ترامب يطلب إزالة صورته من مبنى الكابيتول في كولورادو لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، ما فضل ذكر الله في هذه الأيام؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

المجددون، الحاكم النيسابوري المحدِّث مُحبُّ آل البيت

لماذا ندعو الله إذا كانت أقدارنا مكتوبة؟، شيخ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية