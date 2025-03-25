الثلاثاء 25 مارس 2025
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أخبار مصر

مترو الأنفاق يعلن تقليل زمن التقاطر بين الرحلات بسبب مباراة مصر وسيراليون

مترو
مترو

قررت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تقليل زمن التقاطر بين القطارات من الآن وحتى نهاية تشغيل اليوم، وذلك للتيسير على جمهور مشجعي منتخب مصر خلال مباراة مصر وسيراليون 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى 

النهاردة، الساعة 9:00 بالليل، هيستضيف ستاد القاهرة المباراة المنتظرة بين مصر وسيراليون.

عشان نساعد جماهير الكورة في التنقل بسهولة، محطاتنا - خصوصًا محطة الاستاد - هتكون مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة. قبل وبعد الماتش هيكون في قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وكمان قطار كل 9 دقايق للركاب اللي جايين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهين لمحطة الكيت كات

انضموا لينا، وشجعوا مصر، واستمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث وآر ايه تي بي ديف للنقل كايرو

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