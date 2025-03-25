الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع سعر الدولار فى البنوك المصرية بختام حركة التعاملات

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار اليوم، يقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار لحظيًّا

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية: 

سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تراجعا مساء اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، بنحو 3 قروش  بحسب آخر تحديث في البنك المركزي المصرى.

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- 50.51 جنيها للشراء.
- 50.64 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.52 جنيها للشراء.
- 50.62 جنيها للبيع.


سعر الدولار في بنك قطر 

- 50.52 جنيها للشراء.
- 50.62 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.52 جنيها للشراء.
- 50.62 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.52 جنيها للشراء.
- 50.62 جنيها للبيع.

سعر صرف الدولار 
سعر صرف الدولار 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

الدولار
الدولار

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك التجارى الدولى cib البنك التجارى الدولى البنك المركزى المصرى البنك الدولار فى البنك التجارى الدولى cib الدولار في البنك التجاري الدولي الدولار امام الجنيه الدولار في البنك الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار فى مصر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك

مواد متعلقة

سجل 50.66 جنيها في هذين البنكين، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

تراجع سعر صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم بالبنك المركزى

تراجع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم، عيار 18 يسجل 3665 جنيها

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4897 جنيها

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الإثنين 24 مارس 2025

الأكثر قراءة

رسوم جديدة على إنستاباي بدءًا من أبريل 2025، اعرف التفاصيل

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتؤيد قرارات رابطة الأندية

مصدر يكشف أسباب رفض اللجنة الأولمبية لـ شكوى الأهلي

محمد صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم منتخب مصر أمام سيراليون

تحرك جديد من الأهلي بعد قرار اللجنة الأولمبية برفض شكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية

تصل لـ 33 مئوية بالقاهرة، الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الأربعاء

المجددون، الحاكم النيسابوري المحدِّث مُحبُّ آل البيت

سؤال غير متوقع من محمد رمضان يمنح امرأة 100 ألف جنيه (فيديو)

منوعات

المزيد

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

ترامب يطلب إزالة صورته من مبنى الكابيتول في كولورادو لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، ما فضل ذكر الله في هذه الأيام؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

المجددون، الحاكم النيسابوري المحدِّث مُحبُّ آل البيت

لماذا ندعو الله إذا كانت أقدارنا مكتوبة؟، شيخ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية