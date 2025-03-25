الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو

تصفيات كأس العالم، أعلن إريك شيلي المدير الفني لـ منتخب نيجيريا تشكيلة فريقه لمواجهة زيمبابوي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أكوا إيبوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 

 

تشكيل نيجيريا أمام زيمبابوي

يدخل منتخب نيجيريا مباراته أمام زيمبابوي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نوابالي

الدفاع: إيكونغ، باسي، آينا، أونيمايشي

الوسط: إيوبي، نديدي، أونيديكا، لوكمان

الهجوم: سيمون، أوسيمين 

منتخب زيمبابوي، فيتو
منتخب زيمبابوي، فيتو

تشكيل زيمبابوي أمام نيجيريا

فيما دخل منتخب زيمبابوي مباراته أمام نيجيريا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أروبي

الدفاع: جالاي، جارانانجا، تاكوارا، لونجا

الوسط: مونيتسي، رينومهوتا

الهجوم: موسونا، بيليات، زيمورا

رأس حربة: دوبي

ترتيب المنتخبين قبل مواجهة الليلة

يحتل منتخب نيجيريا المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، حققها في خمس جولات، حيث فاز في مباراة وتعادل في ثلاث وخسر مباراة

أمام منتخب زيمبابوي فيحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها في خمس جولات، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراتين، ولم يحقق أي فوز بالمجموعة حتى ألان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصفيات كأس العالم إريك شيلي منتخب نيجيريا زيمبابوي ملعب أكوا إيبوم التصفيات المؤهلة لنهائياك كأس العالم 2026 تشكيل نيجيريا أمام زيمبابوي تشكيل زيمبابوي أمام نيجيريا

مواد متعلقة

موعد مباراة السودان وجنوب السودان في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

مجموعة مصر، إثيوبيا تسحق جيبوتي 6-1 في تصفيات كأس العالم

نيجيريا تفوز على رواندا 2-0 في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

منتخب الشباب يبحث عن وديتين محليتين تحسبًا لفشل مواجهة نيجيريا

الأكثر قراءة

جامعة الأزهر تحيل مبروك عطية للتحقيق، وفيتو تكشف موعد سماع أقواله

قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن مخزن أدوية محترق برمسيس

ماذا يحتاج منتخب السعودية للتأهل المباشر لكأس العالم 2026؟

فتاة تسأل: ممكن نحضن الرسول في الجنة؟، وعلي جمعة يرد

السيسي يشدد لرئيس الوزراء الإسباني على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

البط المسكوفي يرتفع 8 جنيهات، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

شاب يسأل: ليه ربنا لم يرسل سيدنا محمد أول النبيين؟ علي جمعة يجيب

موقع مشبوه يشعل الفتنة، عمرو موسى في قلب عاصفة تصريحات ملفقة عن المغرب

منوعات

المزيد

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

ترامب يطلب إزالة صورته من مبنى الكابيتول في كولورادو لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معنى أزلفت، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 90 من سورة الشعراء (فيديو)

إزاي النبي كان بيتعبد قبل الرسالة؟ هل تعرض للسحر؟ ليه ربنا خلقه وحيد؟ جمعة يرد على استفسارات الشباب

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الحسيني (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية