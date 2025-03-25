الثلاثاء 25 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس ميناء القاهرة الجوي يكرم عاملة عثرت علي مبلغ مالي كبير

تكريم رئيس شركة مطار
تكريم رئيس شركة مطار القاهرة للعاملة

كرم المحاسب مجدى إسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، شيماء محمود محمد حسن والتى تعمل بقطاع الخدمات بمبنى الركاب رقم 2 وذلك لأمانتها وحسن خلقها، حيث عثرت علي حقيبة بها مبلغ مالى كبير فقامت بتسليمه إلى رجال المباحث بشرطة ميناء القاهرة الجوى، وذلك إنطلاقا من أهمية العنصر البشرى وضرورة تحفيز ذوى الأمانة والخلق الرفيع.

تكريم العاملين المتميزين بمطار القاهرة الدولي

وقدم رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي الشكر للعاملة كما قدم لها شهادة تقدير ومكافأة مالية كما اعرب عن شكره وتقديره لموقفها المشرف وقيامها بواجبها على اكمل وجه مما يعد مثالا للامانه والشرف والقناعه يحتذى به بين العاملين.

وأشار إلي ان شركة ميناء القاهرة الجوى تفتخر بمثل هذه النماذج المشرفة والتى تعكس قيم ومبادئ العاملين بالشركة.

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