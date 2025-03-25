الحلقة 10 من مسلسل شباب امرأة، مشادة بين إمام وسلوى بسبب شفاعات

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل شباب امرأة مشادة كلامية بين إمام وسلوي بسبب تقربة من شفاعات " غادة عبدالرازق".

بينما تذهب غالية ابنة المعلم مدبولى لشفاعات لتطلب منها أن تبعد عنها، وأن لا تأتي باسمها في اي مكان آخر، كي لا تدخل في مشاكل مع زوجها ووالدها.

ويذهب حامد بن المعلم سلامة بالذهاب للمعلم مدبولي ويخبره أن لا يزوج ابنته لسيد "عمرو وهبة"، ويشهد العمل مشادة كبيرة بينهما، ويقرر المعلم مدبولي أن يقيم حفل زفاف ابنته الليلة.

ويذهب إمام لوالدة سلوي ويشتكي لها ما حدث منها في الجامعة، وتقوم والدتها بتوبيخه بما حدث منه في الجامعة، وتخبره أنه في اختبار صعب في الوقت الحالي بسبب علاقته مع شفاعات.



وتهدي شفاعات أمام سيارة جديدة مما تجعله يتقرب منها أكثر وأكثر بسبب حبها له.

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل شباب امرأة عودة "سيد" للعمل مع المعلم مدبولي "طارق النهري" ويقوم سيد بطلب يد ابنته للزواج، وتأتي شفاعات لتقوم بالحديث معهم.

وتذهب زوجة حسبو له، وتطلب منه أن يبتعد عن أولاده، كى يعيشوا في أمان، ويطلب منها أن يرى بناته، ولكنها ترفض هذا الامر، وتقرر حرمانه منهم من أجل أن يعيشون عيشة كريمة.

وتقوم شفاعات بمساعدة الدكتور إمام في مرض والدته، وتعطي صديقه عجوة مبلغ مالي كبير كى يتم نقلها لأحد المستشفيات في القاهرة.

وتقوم "منار" جوري بكر بمصارحة شفاعات أنها لابد أن تخاف على سمعتها من كلام الناس بسبب ما تقوم بفعله مع إمام، وأن الحارة كلها تتحدث في هذا الأمر.



ويتم نقل والدة إمام لاحدي المستشفيات، وهناك تكون المواجهة الأولى بين شفاعات وسلوى للمرة الأولى.



وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل شباب امرأة، محاولة إمام الذهاب لقريته للتواجد مع والدته المريضة.

ويتقابل "سعيد" عمرو وهبة مع محمد محمود "عم حسبو" وهو يتناول الخمر، ويبدأ عم حسبو في تكملة حكاية حبه لشفاعات، ويكشف للمرة الأولى أن له أولادا وزوجة.

ويقوم الطبيب بإخبار إمام أن والدته تحتاج رعاية مركزة، ولابد من نقلها لأحد المستشفيات، بينما تحاول شفاعات الوصول لإمام لكنها لا تستطيع بسبب سوء شبكة الهاتف المحمول.

وتقوم شفاعات بالتنازل عن المحضر الذي أجرته ضد حامد سلامة الذي يلعب دوره الفنان محمود حافظ، كي يتم الإفراج عنه.

ويقوم حامد سلامة بتهديد شفاعات بالقتل إن لم تعطه حقه من ميراث والده، مما يجعلها تقوم بقيام بحكي حب زوجته لرجل آخر غيره.

الحلقة السادسة من مسلسل شباب امرأة

وترسل شفاعات منار "جوري بكر" للدكتور إمام كي يتناول الإفطار معها، ويقوم بارتداء الملابس الجديدة التي اشترتها من أجله.

ويخبر حسبو المعلمة شفاعات أن سيد لم يأتِ للعمل هذا اليوم، وترسله للبحث عنه، ويظهر سيد وهو يتحدث لحبيبته ويخبرها أنه يريد التخلص من حياته لأنه سرق مفاتيح محل شفاعات، لتدبير خطة سرقة خزنتها.

وتبدأ سلوى "بسنت شوقي" في الحديث مع إمام بأسلوب غير لائق بسبب تغيره عليها، وعدم تجاوبه معها، واهمالها في الأيام الماضية.

ويحاول ابن المعلم سلامة سرقة شفاعات "غادة عبد الرازق"، ولكن سيد "عمرو وهبة يكون يخبرها بالأمر وتنتظره هي والعاملين معها داخل المعرض ويتم القبض عليه.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل شباب امرأة

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل شباب امرأة، ذهاب إمام "يوسف عمر" مع شفاعات "غادة عبد الرازق" إلى المقابر لزيارة قبر والدها، ويريد إمام الذهاب لموعده، لكنها تطلب منه أن يظل معها 5 دقائق.

وتقرر شفاعات عزومة إمام على الغداء في مطعمها المفضل، لتتقرب منه أكثر وأكثر، وقرر الثنائي الدخول للسينما معا.

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