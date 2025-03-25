وزيرة التنمية المحلية تتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة محافظي الفيوم والإسكندرية والقاهرة، والجيزة وجنوب سيناء وأسوان ونواب محافظي مطروح والأقصر وذلك بحضور كل من المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وعدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والبيئة.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ التكليفات التي وجه بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لعدد من المحافظات فى اجتماعا اللجنة العليا لتنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصرى الكبير والفعاليات التي سيتم تنظيمها في عدد من محافظات الجمهورية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لخروج هذه الاحتفالية بصورة تليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية وبصفة خاصة الفعاليات التي ستشهدها بعض المواقع في المحافظات، مشيرة إلى أهمية بذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاستعدادات الخاصة في هذا الشأن لتكون تلك المواقع على أعلى مستوي خاصة مع اقتراب موعد الاحتفالية.

وخلال الاجتماع تمزاستعراض لد أهم الرسائل المستهدف تحقيقها من الاحتفالية وخاصة الفعاليات التى سيتم تنظيمها بالمحافظات والترويج للمقاصد السياحية المصرية لجذب أكبر عدد من السياح الوافدين وإبراز إسهامات الحضارة المصرية ودورها التاريخي في بناء الإرث الحضاري العالمي.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على عقدت اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المهام المطلوبة وتقديم كل الدعم من المحافظات والقيام بالتنسيقات المطلوبة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والوزارات والجهات المعنية.

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