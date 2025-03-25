تعليم قنا يعلن أسماء الفائزين في مسابقات العام الدراسي 2025 لرياض الأطفال

أعلن توجيه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا أسماء الفائزين في مسابقات العام الدراسي ٢٠٢٥، والتي نظمت تحت رعاية هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا و إشراف الدكتور وائل سيد عبد الرحيم مدير عام التعليم العام بالمديرية، وأعدتها هبة محمود سالم موجه عام رياض الأطفال.

اسماء الفائزين في مسابقة تعليم قنا

حيث أعلن فوز الدكتورة نجاة يوسف موجه رياض الأطفال بإدارة قنا التعليمية في فعاليات مسابقة الموجهة الداعمة تقديرًا لإسهامها في تفعيل العمل بنظام تحسين الجودة برياض الأطفال.



كما أعلن فوز مني عادل سمعان معلمة رياض اطفال بمدرسة نقادة الرسمية لغات التابعة لإدارة نقادة التعليمية بالمركز الأول في مسابقة المعلمة الفعالة لدورها في تفعيل وتنمية مفهوم تعدد الثقافات وتقبل الآخر لدى طفل الروضة.



كذلك أعلنت الموجه العام فوز الطفلة سما ابو المعارف عبدالله المقيدة برياض أطفال مدرسة قناطر نجع حمادي التابعة لإدارة ابوتشت التعليمية بالمركز الأول في منافسات الطفل المبدع التي حملت شعار (المخترع الصغير).



هنأ مدير تعليم قنا الطفلة والمعلمة والموجهة الفائزات بالمركز الأول في مسابقات الطفل المبدع والمعلمة المبدعة والموجهة الداعمة على مستوى المديرية والمرشحات لتمثيل المديرية في المنافسة الوزارية.

مشيرًا إلى أن توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم تنادي بتهيئة البيئة الداعمة لتنمية الإبداع والابتكار وتعزيز مهارات التعلم الذاتي من خلال البحث عن المعلومات ورعاية الاطفال المبدعين وتشجيعهم.

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