هيونداي تروج لنقلة متطورة وصديقة للبيئة تعتمد على تقنيات السيارات الهايبرد خلال عيد الفطر

يجري الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي، العديد من الاستعدادات لإطلاق الحملة الترويجية خلال عيد الفطر المبارك، والتي تمتد من 28 مارس حتى 6 أبريل، لاستعراض أحدث طرازاتها من السيارات الهايبرد: هيونداي Santa Fe و.Staria

تأتي هذه الحملة في إطار التزام بتعزيز الوعي حول أهمية التنقل المستدام، من خلال تقديم حلول نقل متطورة وصديقة للبيئة تعتمد على تقنيات السيارات الهايبرد، التي تسهم في تقليل الانبعاثات الضارة مع الحفاظ على الأداء القوي والكفاءة في استهلاك الوقود.

وفي ذات السياق قال فادي محسن، نائب الرئيس التنفيذي لهيونداي إطلاق هذه الحملة في إحدى أبرز الوجهات السياحية في مصر، يؤكد التزامنا بتقديم أحدث الابتكارات في عالم السيارات وتعزيز الوعي بمزايا التنقل المستدام. يمثل تقديم Santa Fe وStaria في السوق المصري خطوة استراتيجية تعكس رؤيتنا في دعم حلول النقل الصديقة للبيئة.."

وأكد محسن، على تلبي احتياجات السوق المصري وتواكب أحدث التوجهات العالمية في صناعة السيارات، بدءًا من التصميم المبتكر ووصولًا إلى أحدث وسائل الأمان وأعلى مستويات الفخامة والراحة. كل هذا يضمن تجربة قيادة متميزة تلبي تطلعات مختلف فئات المستهلكين..

وفيما يخص خصائص السيارات المعروضة:

تجمع Santa Fe بين الفخامة والأداء القوي، فهي سيارة هايبرد بمحرك 1.6 تيربو (235 حصانًا)، ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وخيار الدفع الرباعي أو الخلفي. تضم مقصورة رحبة تتسع لـ 6 أو 7 ركاب، مع شاشة رقمية 12.3 بوصة ونظام صوتي متطور. توفر أحدث ميزات الأمان مثل التحذير من النقطة العمياء، بينما يأتي تصميمها الخارجي بإضاءة LED، فتحة سقف بانورامية، وجنوط 20 بوصة.

اما فيما يخص Staria، فهي سيارة عائلية متعددة الاستخدامات بمحرك هجين 1.6T-GDI HEV بقوة 230 حصانًا، وناقل أوتوماتيكي 6 سرعات. توفر استهلاك وقود اقتصادي 7.5 لتر/100 كم، مع أنظمة أمان مثل رؤية 360° والتوقف التلقائي عند الطوارئ. تأتي بمقصورة فاخرة مزودة بشاشة 10.25 بوصة، دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، ومقاعد مريحة مع خيارات التدفئة والتبريد، إضافةً إلى تصميم أنيق بمصابيح LED وجنوط 18 بوصة.

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