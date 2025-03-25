وزير العمل يُسلم شيكات تعويضات بقيمة 248 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة

سَلمّ وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، شيكات تعويضات وثائق تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات "الوزارة".

بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، وذلك كمستحقات متأخرة منذ 4 سنوات، لصالح أُسر 2 من العمال المتوفين، و2 من المُصابين في حوادث بمحافظات الأسكندرية، وبني سويف،والقاهرة، بواقع 284 ألف جنيه، عبارة عن 100 ألف جنيه قيمة الوثيقة لأسرة كل عام متوفي، ومبلغ 64 ألف للمُصاب الأول، و20 ألف للمُصاب الثاني.

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