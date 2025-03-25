رسميًا.. الأهلي يشكو برنامج "ملعب البلد" في الأعلى للإعلام

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد حلقة برنامج «ملعب البلد» المذاعة بتاريخ 22 مارس 2025، عبر قناة «صدى البلد» الفضائية، والإعلامي ماركو مراد، مقدم البرنامج.



وأكد النادي الأهلي في شكواه أن الحلقة تضمنت مخالفة للضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهي نفس الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك بالأمس حول نفس حلقة البرنامج.



ويتنظر النادي الأهلي إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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