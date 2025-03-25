انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل في الأميرية

أمرت نيابة الاميرية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة محل نشب به حريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات واستدعاء مالك المحل لسماع أقواله.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل في منطقة الاميرية وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة رفع آثار الحريق للوقوف على ملابساته.

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