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رياضة

نتيجة مخيبة للآمال للسعودية أمام اليابان في تصفيات مونديال 2026

سالم الدوسري،فيتو
سالم الدوسري،فيتو

سقط  منتخب السعودية في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام اليابان في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

منتخب السعودية قدم أداء باهتا أمام اليابان الذي تميز بهجومه والهجمات المرتدة السريعة.

وبدأ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني  لمنتخب السعودية، تشكيل الأخضر أمام  اليابان، على ملعب "سايتاما" بكل من:

تشكيل منتخب السعودية 

تشكيل منتخب اليابان 

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الوصيف.

بينما يتصدر منتخب اليابان المجموعة برصيد 20 نقطة وضمن بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يتحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق عالمي.

وعانى منتخب السعودية العديد من الغيابات في مباراة اليابان بسبب لعنة الإصابات التي ضربت صفوفه مؤخرًا، حيث ضمت قائمة الغيابات وفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية كل من: حسن كادش، عبدالإله العمري، سلمان الفرج، محمد كنو، علي البليهي، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، عبدالله الخيبري بسبب الإصابة بالإضافة إلى صالح الشهري لأسباب فنية.

 

اليابان أول المتأهلين إلى كأس العالم 2026


صعد منتخب اليابان إلى بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد فوزه على البحرين بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب "سايتاما"، ضمن منافسات الجولة السابعة في التصفيات الأسيوية المؤهلة للمونديال.

وجاء هدفي منتخب اليابان في شباك البحرين عن طريق دايتشي كامادا بالدقيقة 66 وتاكيفوسا كوبو في الدقيقة 87 من عمر المباراة، ليرفع منتخب اليابان رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة متفوقًا بفارق 9 نقاط على منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني، ولم يفقد منتخب اليابان سوى نقطتين فقط من مبارياته السبعة في التصفيات خلال التعادل 1-1 مع أستراليا في أكتوبر الماضي.

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