تفاصيل 6 اتفاقيات دولية أقرها النواب هذا الأسبوع

شهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال هذا الأسبوع الموافقة على 6 اتفاقيات دولية ما بين قروض ومنح.

منحة تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي دار الأوبرا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

منحة لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.

منحة لصالح برنامج التنمية الاقتصادية في قطاع الزراعة

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة مصر وحكومة اليابان.

قرض مشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2025، على اتفاق مشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة الإثنين، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق.

تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم (55) لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، في خطوة تاريخية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية غير مسبوقة.

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