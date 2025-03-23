الأحد 23 مارس 2025
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أخبار مصر

تعيينات جديدة بكلية الألسن جامعة عين شمس

تعيينات جديدة بكلية
تعيينات جديدة بكلية الألسن جامعة عين شمس، فيتو

أصدر  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين حسانين فهمي حسين سيد رئيسًا لمجلس قسم اللغة الصينية بالكلية اعتبارًا من ١٩ ـ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

تعيينات جديدة بكلية الألسن جامعة عين شمس

وتعيين  نهلة محمد ناجي محمد توفيق رئيسًا لمجلس قسم اللغه الالمانية بالكلية اعتبارًا من ٢١ ـ٢ـ ٢٠٢٥ ولمدة عام.

كما اصدر قرارًا بتعيين  مني احمد حامد محمود رئيسًا لمجلس قسم اللغات الشرقية بالكلية اعتبارًا من ١٩ ـ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة عام.

وقرارًا بتعيين  رحاب محمد علي عبد السلام رئيسًا لمجلس قسم اللغة الاسبانية بالكلية اعتبارًا من ١٩ـ ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة عام.

كما اصدر قرارًا بتجديد تعيين  دينا محمد عبده عبده حمص رئيسًا لمجلس قسم اللغة الروسية بالكلية اعتبارًا ١٩ـ ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات  .

وتعيين  داليا جمال إبراهيم أبوالعينين رئيسًا لمجلس قسم اللغة الايطالية بالكلية اعتبارًا من ١٩ـ ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

وقيام سالي وليم سعيد جندي الاستاذ المساعد بقسم اللغات السامية بأعمال رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية اعتبارًا من ١٩ـ ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة عام.

وقرارًا بقيام د. فيروز فؤاد إبراهيم حسن الاستاذ المساعد بقسم اللغة الانجليزية بأعمال رئيس مجلس قسم اللغة الانجليزية  بالكلية اعتبارًا من ١٩ـ ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة عام.

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جامعة عين شمس اللغات الشرقية اللغة الالمانية اللغة الايطالية اللغة الروسية اللغة الأنجليزية رئيس جامعة عين شمس

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